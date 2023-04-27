Arsenal'i 4 golle deviren Manchester City'den şampiyonluğa dev adım Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında konuk ettiği lider Arsenal'i 4-1 yenerek iki maç eksiğine rağmen puan farkını 2'ye indirdi ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.

AA

İngiltere Premier Lig'in kader karşılaşması 33. haftada oynandı.

Manchester City ligde son üç maçında berabere kalarak yara alan lider Arsenal'i ağırladı.

Manchester temsilcisi seyircisinin desteğini arkasına alarak başladığı maçın 7. dakikasında Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Saliba'nın eksikliğini bu maçta da yoğun şekilde hisseden Arsenal kalesine yüklenmeye devam eden ev sahibi ekip 45+2. dakikada John Stones ile skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarının başında bir kez daha sahneye çıkan Kevin de Bruyne şık golüyle takımını 54. dakikada 3-0 öne geçirdi.

Arsenal'ın 86. dakikada Holding ile farkı ikiye indirdiği mücadelenin 90+5. dakikasında Norveçli futbolcu Haaland maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-1.

Artık ipler City'nin elinde

Son 6 sezonda 5. şampiyonluğu kovalayan ve iki maç eksiği bulunan Manchester City bu galibiyetinin ardından puanını 73'e çıkarırken Arsenal 75 puanda kaldı.

Arsenal ligde 2 Mayıs Salı günü sahasında Chelsea'yi ağırlayacak, Manchester City ise 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.