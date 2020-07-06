Arsenal'ın şakasına Mourinho'dan yanıt geldi

Kuzey Londra'nın iki temsilcisi Arsenal ve Tottenham, saha dışında da mücadele etmeye devam ediyor.

Tottenham, Premier Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Sheffield United'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Bu karşılaşmadan 4 gün önce Tottenham'ın ezeli rakibi Arsenal, aynı stadyumda Sheffield United'ı son dakikada bulduğu golle 2-1 yenip, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselmişti.

Arsenal, Tottenham'ın mağlubiyetinin ardından, Facebook hesabından Federasyon Kupası maçının özet görüntülerini, "Sheffield United'ı Bramall Lane'de yenmek hiç de kolay değil" cümlesiyle paylaşarak, rakibinin aldığı sonuca gönderme yapmıştı.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arsenal'ın bu masum görünen şakasına kayıtsız kalamadı.

''PUAN DURUMUNDA BİZİMLE BENZER HALDELER''

Portekizli teknik adam "Eğer onlar ligin zirvesinde yer alsalardı veya ilk 4 için gerçekçi bir mücadele içinde olsalardı diğer takımların problemlerinden keyif almazlardı. Sadece sorun yaşıyorsanız, diğer takımların problemleriyle eğlenirsiniz. Onların kutlamaya değer çok fazla başarısı yok. Bu yüzden ellerine geçen bütün fırsatları değerlendiriyorlar. Puan durumunda bizimle benzer haldeler." ifadelerini kullandı.

Mourinho, son 3 sezonu Arsenal'ın üzerinde bitiren Tottenham'ın kulüp olarak daha büyük hedefler belirlemesi gerektiğini savunurken, "Kuzey Londra'nın şampiyonu olmak benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bundan daha büyük hedefler için mücadele etmemiz lazım. Ancak her zaman rakiplerime farklı bir gözle bakarım. Arsenal'ın da özel bir rakip olduğunu saklamıyorum." şeklinde konuştu.