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    Arthur Masuaku, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

    Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.
    • 05.11.2022 - 18:38
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    Arthur Masuaku, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak.Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

    Masuaku sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

    Derbi öncesi Beşiktaş'ta ağrıları olan Arthur Masuaku, maç kadrosundan çıkarıldı. Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ın derbiye 11'de başlaması bekleniyor.

    Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan Masuaku, 2 de asist yaptı.

    Arthur Masuaku, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı #1


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