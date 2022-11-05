Arthur Masuaku, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak.Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Masuaku sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Derbi öncesi Beşiktaş'ta ağrıları olan Arthur Masuaku, maç kadrosundan çıkarıldı. Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ın derbiye 11'de başlaması bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan Masuaku, 2 de asist yaptı.