Petrol
98.97
-1.06%
Euro
18.4329
0.35%
Dolar
17.9445
0.33%
Altın
1.021
0.18%
Borsa
2656
0.00%
Bitcoin
413.523
-1.13%
BTXN Coin
9.54
-3.73%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi

    Beşiktaş'ın, West Ham United'dan kiralık olarak transfer ettiği Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi.
    • 02.08.2022 - 08:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi

    Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz sonrası sol bek boşluğunda oluşan boşluğu Arthur Masuaku ile doldurdu.

    Siyah-beyazlıların transferi için West Ham United ile anlaşma sağladığı 28 yaşındaki futbolcu, süreci ilerletmek adına İstanbul'a geldi.

    Beşiktaş, Kongolu futbolcunun transferi için İngiliz ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Masuaku'nun yıllık ücretinin büyük bir kısmını West Ham United ödemeye devam edecek.

    Arthur Masuaku, İstanbul a geldi #1

     

    Resmi sözleşme imzalanacak

    Yapılan anlaşmaya göre Masuaku için satın alma opsiyonu da mevcut. Ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, eğer opsiyonu kullanmak isterse West Ham United'a 2.2 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

    28 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Arthur Masuaku, İstanbul a geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    Müşterinin boğazına kaçan dilini çıkardı
    3. Sayfa

    Müşterinin boğazına kaçan dilini çıkardı

    Cesc Fabregas, Como ile sözleşme imzaladı
    Transfer dosyası

    Cesc Fabregas, Como ile sözleşme imzaladı

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir