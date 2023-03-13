Arthur Masuaku'nun sözleşmesi aktif hale geliyor Beşiktaş'ın West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku, Süper Lig'de 3 maçta daha oynaması durumunda sözleşmesindeki madde aktif hale gelecek.

Süper Lig'de üst üste 2 maçını kazanarak yeniden çıkışa geçen Beşiktaş'ta sezon başında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz yerine kadroya katılan Arthur Masuaku'nun geleceği belli oluyor.

Performansı yükseldi

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi West Ham United'dan kiralanan futbolcu son dönemde gösterdiği iyi performansla beğenileri kazandı.

Sezonun ilk bölümünde Şenol Güneş'in gözünü giremeyen ve ve takımdan gönderilmesi planlanan futbolcu hakkında verilen karar değişti.

3 maç oynarsa opsiyon devreye girecek

Şu ana kadar Süper Lig'de 22 mücadelede forma giyen Masuaku'nun sözleşmesinde yer alan madde gereği 3 maç daha oynaması halinde bonservisi devreye girecek.

Sol bek oyuncusunun sezonun kalan 12 maçında 3 kez forma giymesi halinde Beşiktaş, West Ham United'a 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlı heyetin kalan maçlarda 29 yaşındaki oyuncuyu, oynatacağı öğrenildi.

2 gol ve 3 asistle oynuyor

Kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşayan Demokratik Kongolu futbolcu, Beşiktaş formasıyla 2 gol ve 3 asist yaptı.