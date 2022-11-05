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    Aşk acısını atlatan Icardi, kendisini buldu

    Aşk acısını atlatan Icardi, kendisini buldu

    Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, attığı 2 golle Beşiktaş derbisine damgasını vurdu ve takımına galibiyeti getirdi.
    • 05.11.2022 - 22:19
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 22:37
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı. Maça ise Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi damga vurdu.

    Icardi iki golle galibiyeti getirdi

    Galatasaray, 18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın asisti ve Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Icardi, Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oyuncu oldu.

    Sarı kırmızılılar, 59. dakikada Sergio Oliveira'nın ortasında Mauro Icardi'nin kafa golüyle bir kez daha öne geçti. Icardi attığı 2 gol ile galibiyette önemli paya sahip oldu.

    Aşk acısını atlatan Icardi, kendisini buldu #1

    Süper Lig'de 3. golüne ulaştı

    29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

    Aşk acısını atlatan Icardi, kendisini buldu #2

    Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme

    2-1'lik galibiyetin ardından ise Galatasaray sosyal medya hesabından Beşiktaş'a Mauro Icardi göndermesi yaptı.

    Galatasaray'dan Beşiktaş'a Icardi göndermesi İZLE

    Wanda Nara: Mauro Icardi için daha ne yapayım - HABERİ

    Aşk acısını atlatan Icardi, kendisini buldu #3


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