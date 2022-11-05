Aşk acısını atlatan Icardi, kendisini buldu

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, attığı 2 golle Beşiktaş derbisine damgasını vurdu ve takımına galibiyeti getirdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı. Maça ise Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi damga vurdu.

Icardi iki golle galibiyeti getirdi

Galatasaray, 18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın asisti ve Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Icardi, Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oyuncu oldu.

Sarı kırmızılılar, 59. dakikada Sergio Oliveira'nın ortasında Mauro Icardi'nin kafa golüyle bir kez daha öne geçti. Icardi attığı 2 gol ile galibiyette önemli paya sahip oldu.

Süper Lig'de 3. golüne ulaştı

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme

2-1'lik galibiyetin ardından ise Galatasaray sosyal medya hesabından Beşiktaş'a Mauro Icardi göndermesi yaptı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Icardi göndermesi İZLE