Atalanta, Abdülkerim Bardakçı için devrede İtalyan basınına göre Atalanta, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı için sarı-kırmızılı kulübe sürpriz bir teklifte bulundu.

Galatasaray'ın futbolcuları İtalyan markajından kurtulamıyor. Başta Boey, Torreira, İcardi ve Nelsson olmak üzere Aslan'ın birçok oyuncusunu Çizme ekipleri uzun süredir takip ediyordu.

Zaman zaman nabız yoklamak için Aslan'ın kapısını çalan İtalyan devleri yabancı yıldızlardan sonra yerli isimleri de listelerine almaya başladı.

Yönetim göndermek istemiyor

İtalyan basınından Sky Italia, Merih Demiral'ı satmayı düşünen Atalanta'nın ciddi bir çıkış yakalayan Abdülkerim Bardakçı için 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan da yüzde 10 pay teklif etmeye hazırlandığını yazdı.

Sarı-kırmızılı yönetim şu an için kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını, olsa da böyle bir rakama masaya oturulmayacağını belirtti.