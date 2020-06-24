Atiba, Beşiktaş'ta ikinci dalyaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ta 2013-2014 sezonunda kadroya katılan ve 7 sezonda 199 lig maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçında görev alması halinde ligdeki 200. maçını oynayacak.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok forma giyen yabancı oyuncusu unvanına sahip Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla ikinci "dalya" için gün sayıyor.

Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, 7 sezonda 199 lig maçına çıktı.

KONYA MAÇINDA 200. KEZ FORMA GİYMİŞ OLACAK

Kanadalı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 26 Haziran Cuma günü Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ligde 200. maçına çıkmış olacak.