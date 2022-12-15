Atiba: Şenol Güneş nasıl şampiyon takım yapacağını biliyor

Beşiktaş'ta ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performans ile taraftarın sevgisini kazanan Atiba Hutchinson, samimi açıklamalarda bulundu.

2013 yılında Beşiktaş'a imza atan Atiba Hutchinson, siyah beyazlılarda 10'uncu sezonunu yaşıyor.

Atiba, 39 yaşında olmasına rağmen başarılı performans göstermeye devam ediyor.

Ülkesi Kanada ile 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan ve grup maçlarında elenince çok fazla vakit geçirmeden Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya'ya dönen Atiba, DHA'ya konuştu.

"Şenol Güneş şampiyon yapmayı biliyor"

Kamp ortamının çok iyi olduğunu söyleyen Hutchinson, Şenol Güneş'in tekrar Beşiktaş'ta görev almasını, "Hocamızın tabii ki henüz daha yeni geldiğini söyleyebiliriz, daha çok uzun süre geçmedi üzerinden. Bir takımı nasıl kazanan bir ekip yapacağını bilen, şampiyon yapmayı bilen, o şekilde bir takım kurmayı bilen bir hoca. Bize doğru yolu gösteriyor, bizim doğru yolda olmamızı sağlıyor, olmamız gereken şeyi bize gösteriyor ki bu bahsettiğim şey tabii her maç kazanan ve işin sonunda hedeflediği şeye ulaşan bir takımdır her zaman. Sezon sonundaki hedefe ulaşmamız için bize yardımcı oluyor. Dediğim gibi Şenol Güneş çok iyi bir hoca ve çok da çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunu da almayı hedefliyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

"Sergen Yalçın beni serbest bıraktı"

Atiba, Sergen Yalçın döneminde daha çok gol atması ve asist yapması hakkında ise şöyle konuştu: "Benim için orta saha pozisyonu; bilhassa 6 ya da 8 pozisyonları hep kendimi daha rahat hissettiğim pozisyonlar olmuştur. Hoca beni o dönem daha çok 8 gibi düşünmüştü çünkü Joseph vardı, savunma görevini o benden daha fazla üstleniyordu. O dönemde beni biraz daha serbest bıraktığını söyleyebilirim. Hoca ile şampiyon olduğumuz sezon gerçekten bizim için çok iyi bir sezondu. Çok çalıştık ve sonunda da başarılı olduk, meyvesini aldık. Futbolda maalesef her zaman en iyi şeyler olmuyor, en iyi seviyede olamıyorsunuz. Bir sonraki sezon maalesef böyle oldu, takım halinde performansımız düştü o sene. Burada Şampiyonlar Ligi ve o maçların getirdiklerini belki bir etken olarak söyleyebiliriz ama genele baktığımızda hepimizin performansı düştü."





"Dünya Kupası hayalini kurduğum bir şeydi"

Dünya Kupası'nda ilk maça çıktığı andaki duygularını anlatan Kanadalı oyuncu, "Harikaydı, çok özel bir tecrübeydi ve çocukluktan beri hep hayalini kurduğum bir şeydi bu benim. Hepimizin odağı, tüm taraftarların, tüm ülkenin odağı bu kupa üzerine çok fazla yansımıştı, orada toplanmıştı. İlk maçta sahaya çıkarken o atmosfer, o anki hissettiklerim, stattaki ambiyans... O duyguları kelimelere dökmek gerçekten çok zor, harika bir atmosferdi. Ben kupanın her anından zevk almaya çalıştım, maçlar hiç bitmesin istedim. Ne yazık ki sonuçlar istediğimiz gibi olmadı grup aşamasında. Ama uzun süre sonra takımı oraya götürebilmek, milli takımı oraya taşıyabilmek, insanların Kanada futbolu hakkında bilgisinin olmadığı bir ortamda, onlara Kanada futbolunu sunmak çok müthiş bir tecrübe oldu bizler için" şeklinde konuştu.

"Her anlamda zevk aldım"

Atiba, Beşiktaş'taki 10 yılını ise şöyle ifade etti: "10 sene. 10 çok güzel sene geçirdim, 10 çok güzel sezon geçirdim Beşiktaş gibi kulüpte ve böyle bir ülkede. Muazzam taraftarın önünde oynadım. Her anlamda zevk aldım, çok başarılı oldum. Hayatımın en özel anlarını, hep en zevk aldığım anlarımı burada yaşadığımı söyleyebilirim. Henüz daha son senemin içerisindeyim, bir karar vermiş değilim. Son yıllarda hep bu konu gündeme geliyor ama tek net olan şey, kariyerimi Beşiktaş'ta bitireceğim konusu. Çok fazla sürmeden birkaç ay içerisinde bu konuda bir karar vereceğim. Potansiyel olarak son senem gibi gözüküyor ama yine de net bir karar vermiş değilim."





"Bu yaşa kadar devam edeceğimi düşünmedim"

Bu yaşa kadar futbol oynamayı kendisinin de beklemediğini söyleyen deneyimli futbolcu, "Aslında, hiç bu yaşa kadar devam edeceğimi düşünmemiştim. 20'li yaşların sonlarına doğru '35 yaş civarında sağlıklı olabilirsem futbolu bırakırım' diye düşünüyordum ki bir futbolcunun futbolu bıraktığı ortalama yaşlar 34-35 civarıdır. O Yaşa geldiğimde bir yıl daha, 2 yıl daha giderim diye düşünüyordum ama aklımda hiç 39 40'a kadar gitmek yoktu. Son yıllarda iyi seviyede oynadım ve bunu yaparken zevk aldım ki benim için en önemli konu budur. Sadece oynamış için olmak değil, takım arkadaşlarımla saha içerisinde bulunduğum her andan zevk aldım." dedi.