Atiba: Sergen Hoca, yeniden ayağa kalkmamızı sağladı

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, teknik direktörü Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı.

Sergen Yalçın'ın göreve gelişinden bu yana oyun olarak bambaşka bir kimliğe bürünen ve saha içi başarısını tabelaya da yansıtan siyah-beyazlılar, şu anda beşinci sırada olmasına rağmen üçüncülük yolunda oldukça şanslı görülüyor.

Takımın ikinci kaptanı olan ve son Konyaspor maçında siyah-beyazlı formayı ligde 200'üncü defa terleten Atiba Hutchinson, oynadıkları futboldan büyük keyif aldıklarını söyledi.

"AVCI İLE KAN UYUŞMAZLIĞI OLDU"

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinden sonra kendilerine geldiklerini belirten Kanadalı oyuncu, "Abdullah Avcı çok iyi bir teknik direktör ama bazen kan uyuşmazlığı yaşanabiliyor. Sergen Hoca, Şenol Güneş'ten sonra takımın yeniden ayağa kalkmasını sağladı." dedi.

Tecrübeli futbolcu, "Coşkulu oynuyoruz ve bu coşkuyu taraftarımıza da hissettiriyoruz. Bu heyecanı özlemişiz. Şampiyonluk zor ancak biz ligi mümkün olan en üst sırada bitirmek istiyoruz. Kalan maçları da aynı coşkuyla oynayacağız." diye konuştu.