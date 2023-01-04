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    Atilla Karaoğlan'ın Günay Güvenç'e kafa tepkisi: He he geç

    Atilla Karaoğlan'ın Günay Güvenç'e kafa tepkisi: He he geç

    Verdiği kararla Gaziantep FK-Beşiktaş maçının seyrini değiştiren Atilla Karaoğlan'ın, kaleci Günay Güvenç'e verdiği cevap tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 15:11
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 16:10
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    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK-Beşiktaş maçına damga vuran pozisyonun VAR kayıtlarını yayınladı.

    Kevin N’Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesine rağmen sarı kartından vazgeçmedi.

    Uzun süre maç verilmeyecek

    MHK, uyarılara rağmen kafa atan N'koudou'ya kırmızı kart göstermeyen Atilla Karaoğlan'ın uzunca bir süre maç alamayacağını açıkladı.

    Atilla Karaoğlan ın Günay Güvenç e kafa tepkisi: He he geç #1

    VAR kayıtlarına yansıyan seslerde, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in tepkisi dikkat çekti.

    Hakemin umursamaz cevabı şu şekilde duyuldu;

    Günay Güvenç: "Hocam oyuncunun burnunu görüyor musun?"

    Atilla Karaoğlan: "He, he, he geç, hadi geç"

    Günay Güvenç: "He, he, he ne ya?"

    Atilla Karaoğlan'ın Günay Güvenç'e kafa tepkisi: He he geç ViDEO


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