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    Aubameyang: Galatasaray iyi savunma yaptı

    Pierre- Emerick Aubameyang Galatasaray karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 00:12
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    Aubameyang: Galatasaray iyi savunma yaptı

    Barcelona'nın yıldızlarından Pierre-Emerick Aubameyang, Galatasaray karşısında tur atlatıdıkları maç sonrasında konuştu.

    "GALATASARAY ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTI"

    Aubameyang maçta galibiyeti getiren gollerden birini attığı için mutlu olduğunu ve Galatasaray'ın iyi savunma yaptığını belirterek "Evet, yine gol attım ve mutluyum. Çok zor bir maç oldu. Galatasaray çok iyi savunma yaptı. İlk yarıda çok kolay toplar kaybettik ama sonra toparladık." sözlerini kullandı.

    İkinci golü atan Pedri'nin vuruşunu ise Messi'ye benzeten yıldız isim, "Pedri'nin oyuna geri dönmesi çok iyi oldu ve harika bir gol attı. Evet, o golü Messi atabilirdi" sözlerini kullandı.

    "BÖYLE DEVAM EDERSEK KUPAYI KAZANABİLİRİZ"

    Avrupa Ligi'nde final hedeflediklerini belirten Gabonlu, "Böyle devam edersek finale ulaşabilir ve kupayı kazanabiliriz. Konsantre olduğumuzda maçı kazanmak için bir çok fırsat yaratabileceğimizi gördük" açıklamasını yaptı.

    Aubameyang: Galatasaray iyi savunma yaptı #1


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