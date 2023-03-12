Avrupa basını, Nicolo Zaniolo'yu manşetlere taşıdı Galatasaray'da ilk resmi maçında fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İşte İtalyan yıldız için yapılan yorumlar...

Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Roma’dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, Sarı- Kırmızılı kariyerine müthiş başladı. Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında son anlarda sahne alan yıldız futbolcu, bir gol attı. İstanbulspor karşısında da ikinci 45’te sahaya çıkan Zaniolo, 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştı. İtalyan oyuncu, dün akşam ise ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Kasımpaşa karşısında ilk devrede üretkenlik konusunda problem yaşayan Galatasaray’ın kurtarıcısı 23 yaşındaki oyuncu oldu. 12 dakika sonra fileleri havalandıran Zaniolo, galibiyetin mimarı oldu.

Bu arada bonservisine 15 milyon ero ödenen genç oyuncuyu ülkesinden Milan ve Inter de takip ediyor.

İki takım da Zaniolo’nın 35 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır. İtalyan süperstarın, yaz transfer sezonunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

"Bu gol Muhammed için"

Maçın ardından, "Belki de Türkiye tarihindeki en kötü dönemlerden birinde geldim" diyen Zaniolo; "Depremde evsiz kalan insanlar oldu, bu maçı onlara armağan ediyoruz. Çok mutlu da olamıyoruz, acılarımız çok yeni. Forma numaram ve bu gol de Muhammed Özkan için... Ailesi için, depremde hayatını kaybedenler, kalanlar için... Hepsi için" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da ilk resmi maçında fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İşte İtalyan yıldız için yapılan yorumlar...

SKY İtalya: "Rüya gibi bir ilk maç"

"Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında Kasımpaşa'ya karşı galibiyet golünü atarak rüya gibi bir ilk maç oynadı. İkinci yarıda eski Romalı, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı mükemmel vuruş ile takımına 3 puanı kazandırdı"

Gazetta: "Türkiye'de anında belirleyici olur"

"11 dakika sürdü. Devre arasının ardından Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi ve golünü attı. Nicolo Zaniolo'nun İstanbul'da Galatasaray ile mutluluk hikayesi bu. Bu kez golün anlamı farklı. Puan tablosunun zirvesindeki Galatasaray için yarış adına önemliyken yine ocak ayında Roma ile tatsız bir ayrılık yaşayan Zaniolo için gerçek bir yeniden başlangıç oldu. Yeni taraftarları onu tezahüratları ile favori belirlemişlerken şimdiden İngiltere'ye ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçına odaklanmış olan Roberto Mancini'nin yüzü gülüyor. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir. Ona bir şans daha vermek için en uygun anda"

Corriere Dello Sport: "Golüyle maçı çözdü"

"Roma'nın eski oyuncusu, Süper Lig'deki ilk maçında hemen belirleyici oldu. Devre arasının ardından Okan Buruk tarafından oyuna sokuldu, Kasımpaşa karşısında sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla maçı çözdü"

Sport Mediaset: "Galatasaray ile süper bir başlangıç"

"Nicolo Zaniolo, Galatasaray için sonucu belirledi. Yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkan Roma'nın eski hücumcusu, ligdeki ilk golünü hemen atarak takımının 1-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde 3 puanı kazandırdı"

Ligablatt: "Rekor transfer galibiyete taşıdı"

"Cumartesi akşamı Türkiye Süper Ligi'nin lideri Galatasaray, aynı şehrin takımı Kasımpaşa'yı ağırladı. Zorlu geçen mücadeleden ev sahibi ekip, galip ayrılmayı başardı. Akşamın golünü Galatasaray'ın 15 milyon euroluk yıldızı Nicolo Zaniolo attı"

A Bola: "Takımına galibiyeti getirdi"