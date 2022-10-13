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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gecesi

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gecesi

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde çok kritik maçlara çıkacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi AEK Larnaca; bordo mavililer ise Monaco ile mücadele edecek.