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    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gecesi

    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gecesi

    Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde çok kritik maçlara çıkacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi AEK Larnaca; bordo mavililer ise Monaco ile mücadele edecek.
    • 13.10.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 09:05
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    Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor ülke puanı için bir kez daha sahaya çıkacak.

    Bordo-mavililer Monaco maçının intikamını almak isterken, Fenerbahçe ise AEK Larnaca'yı yenip grup liderliğini sürdürmek istiyor.

    Avrupa Ligi nde Fenerbahçe ve Trabzonspor un gecesi #1

    Trabzonspor - Monaco maçı

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

    Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Fofana, Camara, Akliouche, Golovin, Embolo, Ben Yedder

    Avrupa Ligi nde Fenerbahçe ve Trabzonspor un gecesi #2

    AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.

    AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

    Muhtemel 11'ler

    AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Lopes

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, İrfan, Pedro, Valencia

    Kazanırsa gruptan çıkacak

    Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

    Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.

    Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.


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