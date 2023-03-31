Avrupa'da Sacha Boey savaşı Galatasaray'da gösterdiği performans ile adından söz ettiren Sacha Boey için ciddi talipler var.

Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Sacha Boey'i, sezon sonu tutmak zor olacak.

Zira İngiliz ve İtalyan kulüpleri onun için şimdiden sıraya girmiş durumda. Avrupa basını da bu rekabeti her gün sayfalarına taşıyor.

15 milyon euro...

Ünlü haber sitesi www.fichajes.com da dün Boey için Arsenal ve Milan'ın yarışını sayfalarına taşıdı.

Haberde şu ayrıntılar yer aldı: