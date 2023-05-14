Azerbaycan'da şampiyon Karabağ oldu Sebail'i 3-0 yenen Karabağ, bitime iki hafta kala Azerbaycan Premier Lig şampiyonluğunu garantiledi.

AA

Azerbaycan Premier Lig'in 34. haftasında Sebail'e konuk olan Karabağ, Behlül Mustafazade ve Ramil Şeydayev'in (2) golleriyle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla puanını 87 yapan ve bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Sabah ile arasındaki farkı 10 puana çıkaran Karabağ, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karabağ, ligde son 10 sezonda 9. kez şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'dan tebrik paylaşımı

Süper Lig lideri Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan kardeş kulübümüz Karabağ'ı tebrik ederiz" denildi.