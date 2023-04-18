Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili soruya yakın çevresinden cevap geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Şekip Mosturoğlu, Radyo Gol'e yaptığı açıklamada "Başkanın öyle bir şeyi yok. Sağlığı iyi. İşinin başında. Bizimle görüşüyor. Fikirleri var. Çok ileri düşünceleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok." şeklinde konuştu.

"5. yıldız için başvurudan bu yana 2 yıl geçti"

"Yıldız konusunda bana göre size göre farklı düşünceler olabilir. Şampiyonlukların yıldız hesabının sayılmasıyla ilgili. Şampiyon takım zaten şampiyon. O tescillenmiş. Ama en azından bir başvuru bu kadar uzun süre sürüncemede bırakılmaz. 2 yıl geçti veya 2.5 yıla geliyor. Hala sonuçlandırılmadı. En azından TFF, tarihçilerden spora gönül vermiş kişilerden, sporla haşır neşir olmuş komite kurar. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna sunar. Hiçbir şey yapılmaması, halının altına süpürülmesi tartışmaları beraberinde getiriyor."

"Gönül arzu eder Fenerbahçe hep şampiyon olsun"