Aziz Yıldırım: İnşallah bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar Fenerbahçe seçimlerinde Ali Koç, yeniden sarı-lacivertlilerin başkanı seçildi. Seçimde aday olan Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte sahneye çıkarak kongre üyelerini selamladı ve kendisine destek mesajı verdi.

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İHA

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapıldı.

Saat 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işlemi sonrasında oy sayma işlemine geçildi.

Oy sayımı sırasında Başkan Ali Koç, saat 19.00 itibarıyla sahaya inerken, tribünler de meşaleler yanmaya başladı.

Tezahüratlar söylendi

Taraftarlar hep bir ağızdan kendisine tezahüratlarda bulunurken, "İnandık sana, güvendik sana, yüzümü kara çıkarma" tezahüratı söylendi.

Tribünleri selamladılar

Daha sonra Koç, tribüne çıkarak Aziz Yıldırım'ın bulunduğu odaya gitti ve Yıldırım kendisini tebrik etti.

İkili, daha sonra birlikte platforma çıkarak el ele tribünleri selamladı.

"İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar"

Kürsüde Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Bütün delegelere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz.

Ali Koç, yönetim kurulunda yer alan isimler ve kongre üyeleri tarafından tebrikleri kabul etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)