Aziz Yıldırım: Mourinho ile anlaşmaya gidiyorum Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalarda, "Mourinho’yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz." dedi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'de seçim çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım da sık sık sarı-lacivertli taraftarla bir araya geliyor.

Daha önce Jose Mourinho'yu getireceğini söyleyerek gündeme bomba gibi düşen Yıldırım, yine başarılı teknik direktör hakkında açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız"

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın. Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."

"Mourinho için görüşeceğiz ve getireceğiz"