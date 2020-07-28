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    Aziz Yıldırım ve Moussa Sow yemekte buluştu

    Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Moussa Sow ile yemekte bir araya geldi.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 01:59
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    Aziz Yıldırım ve Moussa Sow yemekte buluştu

    Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu Moussa Sow, takımın eski idari menajeri Hasan Çetinkaya ve eski yöneticilerden Cenk Başak, İstanbul’da bir restoranda yemek yedi. Neşeli geçen yemeğin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Aziz Yıldırım ve Moussa Sow yemekte buluştu #1

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