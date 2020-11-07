Aziz Yıldırım'dan FB TV'ye doğum günü eleştirisi

Şike ve teşvik primi suçlarından beraat eden Aziz Yıldırım, FB TV'nin "Açıklama yapmak istiyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Doğum günümü bile kutlamadınız, size konuşmayacağım" diyerek cevap verdi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararı Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu "Futbolda Sözde Şike Davası" Çağlayan Adliyesi’nde yeniden görüldü.

Şike ve teşvik primi suçlarından beraat eden Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

FB TV'nin ''Açıklama yapmak istiyor musunuz?'' sorusuna Yıldırım'ın cevabı herkesi şaşırttı.

"BENİM DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLAMIYORSUNUZ"

Aziz Yıldırım, FB TV'nin sorusuna cevap olarak, ''Konuşmak istemiyorum. Benim kurduğum televizyonda benim doğum günümü kutlamıyorsunuz. Ancak şunu söyleyeyim yakın zamanda konuşacağım. Kongreden 3-4 gün önce konuşmayı planlıyorum. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım." dedi.

Aziz Yıldırım, ilk kez konuşma yapacağı tarihi açıklarken neler söyleyeceği büyük merak konusu oldu.

Aziz Yıldırım: FB TV doğum günümü kutlamadı - İZLE

"BEN KURDUM, BEN YAPTIM..."

Yıldırım, daha önce de FB TV'ye doğum günü eleştirisinde bulunmuş ve şunları söylemişti: "Fenerbahçe'nin televizyonunu da bugün burada gördüm, mutlu oldum. Çünkü bir doğum günümü bile Fenerbahçe Televizyonu kutlamadı. Ben kurdum, ben yaptım."