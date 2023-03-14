Babası Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo için paylaştı: Seni tekrar böyle gördüğüme sevindim Süper Lig'in 25'inci haftasında Kasımpaşa'ya atığı golle Galatasaray'a galibiyeti getiren Nicolo Zaniolo'ya babasından destek paylaşımı geldi. Yıldız futbolcunun babası sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Seni tekrar böyle gördüğüme sevindim" notunu düştü.

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Kasımpaşa'ya karşı fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo'nun performansına babası da kayıtsız kalmadı.

"Son zamanlarda biraz az güldün"

İtalyan yıldızın babası Igor Zaniolo, Instagram hesabından oğlunun Mauro Icardi ile sevinç yaşadığı bir anı paylaşarak, "Gülümsemesiz geçen bir gün, kayıp bir gündür ve sen son zamanlarda biraz az güldün. Seni tekrar böyle gördüğüme sevindim, gerisi küçük şeyler. Seni seviyorum" ifadelerini yazdı.

Zaniolo cevap verdi

Babasının paylaşımına cevap veren 23 yaşındaki yıldız ise "Önemli olan benimle gurur duyduğunu görmek, gerisi önemli değil" yanıtını verdi.