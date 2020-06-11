Babel: Avrupa Şampiyonası'nda olacağıma eminim

Hollanda Ligi'nin sona erdirilmesiyle Galatasaray'a dönen Ryan Babel, EURO 2020'de oynayabilmek için sarı-kırmızılı takıma döneceğini söyledi.

Galatasaray'da istenen performansı sergileyemeyen Ryan Babel, devre arası transfer döneminde Hollanda ekibi Ajax'a kiralık olarak gönderilmişti.

Koronavirüs salgını sonrası Hollanda Ligi'nin iptal edilmesi üzerine sarı-kırmızılılara geri dönen 33 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY'A DÖNECEĞİM''

Koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenen EURO 2020'de oynamak istediğini belirten Babel, bu doğrultuda Galatasaray'a döneceğini de söyledi.

Hollanda basınından RTL'ye konuşan futbolcu, "Galatasaray’a döneceğim. Türk futbolu, Hollanda futboluna göre daha agresif. Belirli bir yaşta olduğum için vücudum ara sıra yoruluyor ama turnuvaya daha 1 yıl var. Gelecek sezon Avrupa Şampiyonası’nda olacağıma eminim." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan Ryan Babel'in, Aslan ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla görev aldığı 20 karşılaşmada 5 gol, 1 asistlik katkıda bulunmuştu. Babel'in, Galatasaray'daki performansı vasatı aşamamıştı.



