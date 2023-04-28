Bacary Sagna: Boey'in Arsenal'e mükemmel uyum sağlayacağını düşünüyorum

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Fransız savunmacı Sacha Boey hakkında Arsenal'in eski sağ beki Bacary Sagna açıklamalarda bulundu.

Sagna, adı Arsenal ile anılan 22 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibine mükemmel uyum sağlayacağını düşündüğü söyledi.

Sagna, Boey hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray'dan Sacha Boey, gerçekten beğendiğim bir oyuncu. Arsenal'e mükemmel uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ben de bir sağ bek olarak, onun harika olduğunu düşündüğümü söylemeliyim. Eminim, birçok kulübün aklında Sacha Boey ile sözleşme imzalamak vardır."