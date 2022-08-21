Bafetimbi Gomis, Avrupa’nın zirvesinde

Ligde 3 maçta 58 dakika oynayan ve 2 gol atan Gomis, 29 dakikada bir gol kaydetti. 35 yaş üstü oyuncular baz alındığında Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Portekiz'de oynayan oyuncuları geçen Gomis zirvede.

Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında oyuna sonradan giren Bafetimbi Gomis, maçın son dakikalarında sarı-kırmızılılara 3 puanı kazandıran golleri atmıştı.

Fransız forvet, bu sezon 3 maçta 58 dakika süre alırken bu zaman dilimine 2 gol sığdırmayı başardı.

Onun için yaş sadece bir sayı

37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in yaptığı bu performansı gösteren başka bir isim bulunmuyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Portekiz Ligi baz alındığında Gomis'in yaşında olup bu katkıyı sağlayan başka bir futbolcu yok.

Rakibi yok

İspanya La Liga'da 35 yaş üstü olup tek gol atan oyuncu Athletic Bilbao'dan Aspas(1 gol) Fransa Ligue 1'de ise 2 isim bulunuyor. Biri Strasbourg forması giyen Gameiro(1 gol), diğeri Ajaccio'dan Mangani(1 gol). Portekiz'de de Porto'nun stoperi Marcano, şu ana kadar 2 gol attı. Ancak bu 2 golü Bafetimbi Gomis'den daha fazla sürede yaptı.