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    Bafetimbi Gomis, Avrupa’nın zirvesinde

    Ligde 3 maçta 58 dakika oynayan ve 2 gol atan Gomis, 29 dakikada bir gol kaydetti. 35 yaş üstü oyuncular baz alındığında Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Portekiz'de oynayan oyuncuları geçen Gomis zirvede.
    • 21.08.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 13:28
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    Bafetimbi Gomis, Avrupa’nın zirvesinde

    Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında oyuna sonradan giren  Bafetimbi Gomis, maçın son dakikalarında sarı-kırmızılılara 3 puanı kazandıran golleri atmıştı.

    Fransız forvet, bu sezon 3 maçta 58 dakika süre alırken bu zaman dilimine 2 gol sığdırmayı başardı.

    Onun için yaş sadece bir sayı

    37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in yaptığı bu performansı gösteren başka bir isim bulunmuyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Portekiz Ligi baz alındığında Gomis'in yaşında olup bu katkıyı sağlayan başka bir futbolcu yok.

    Bafetimbi Gomis, Avrupa’nın zirvesinde #1

    Rakibi yok

    İspanya La Liga'da 35 yaş üstü olup tek gol atan oyuncu Athletic Bilbao'dan Aspas(1 gol) Fransa Ligue 1'de ise 2 isim bulunuyor. Biri Strasbourg forması giyen Gameiro(1 gol), diğeri Ajaccio'dan Mangani(1 gol). Portekiz'de de Porto'nun stoperi Marcano, şu ana kadar 2 gol attı. Ancak bu 2 golü Bafetimbi Gomis'den daha fazla sürede yaptı.

    Bafetimbi Gomis, Avrupa’nın zirvesinde #2


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