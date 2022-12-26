Bafetimbi Gomis Galatasaray tarihine geçti

Bu sezon az forma şansı bulmasına rağmen attığı gollerle Galatasaray'ın lider olmasında büyük payı olan Bafetimbi Gomis, en golcü 3. yabancı oldu.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti.

Bu sezon 8 gol attı

37 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezonki gol sayısını da 8’e çıkardı. Fransız futbolcu, bu gollerin 6’sını Spor Toto Süper Lig’de, 2’sini de Türkiye Kupası’nda kaydetti.

Galatasaray tarihine adını yazdırdı

Galatasaray formasıyla gol sayısını da 49'a çıkaran yıldız futbolcu, 71 gol atan Gheorghe Hagi ve 61 gol atan Milan Baros'un ardından en çok gol atan 3. yabancı futbolcu oldu.

Maç sonu mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Gomis, "Bir Aslan’ın hayatı gibi.. B planım yok. Ya yapacağım ya öleceğim." ifadelerini kullandı.



