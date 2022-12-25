Bafetimbi Gomis: Gol atmak zorundayım

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, 2 gol atarak yıldızlaştığı İstanbulspor maçının ardından konuştu. Gomis, "Yaşım var ama, yaşıma göre hedeflerim de var." dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a İstanbulspor maçında atığı gollerle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'da ikincilik iyi değildir"

Galibiyet ve liderlikle ilgili konuşan Gomis, "Çok önemli bir maçtı. Dünya Kupası arası sonrası evde oynadığımız ilk maçtı, kazandık. Başakşehir maçının ardından böyle bir galibiyet almak iyidir. Galatasaray'da ikincilik iyi değildir. Lider olduk. Yolumuz daha uzun. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir gibi rakipler var. Yolumuz daha uzun." dedi.

"Gol atmak zorundayım"

Golleri hakkında gelen soru üzerine konuşan Fransız yıldız, "Takımın en deneyimli oyuncularından bir tanesiyim. İyi bir enerji takıma vermek zorundayım. Gol atmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

"Yaşım var ama, yaşıma göre hedeflerim de var"

Bafetimbi Gomis,"Galatasaray'da oynamak iyi bir şans. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor. Yaşım var ama, yaşıma göre hedeflerim de var. Benim için ikinci golcü olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğum zaman gollerimi atacağım." diyerek sözlerini noktaladı.