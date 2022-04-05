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    Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye gol atması bekleniyor

    Galatasaray'a 3.5 yıl aradan sonra devre arasında geri dönen Gomis, Fenerbahçe derbisinde de Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük güvencelerinden biri olacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 10:40
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    Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye gol atması bekleniyor

    Galatasaray 'a 3.5 yıl aradan sonra devre arasında geri dönen Gomis, Fenerbahçe derbisinde de sarı-kırmızılıların en büyük güvencelerinden biri olacak.

    Oynadığı 7 maçta 3'ü penaltıdan 5 gol atan Fransız yıldızın başarılı performansını derbide de sürdürmesi bekleniyor.

    FENER'E GOL ATMASI BEKLENİYOR

    Camia daha önce görev yaptığı sezonda oynadığı 2 Fenerbahçe mücadelesinde de fileleri bulamayan deneyimli oyuncudan bu kez gol bekliyor.

    Bafetimbi Gomis ten Fenerbahçe ye gol atması bekleniyor #1


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