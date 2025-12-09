Bahis soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'ın yıllar önceki sözleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolundaki bahis ve şike soruşturması son hız devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak ile ilgili karar çıktı.

Murat Sancak da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

YILLAR ÖNCE BAHİSLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ GÜNDEM OLDU

Sancak'ın tutuklanması sonrası ise yıllar önce katıldığı Tivibu Spor yayınında bahisle ilgili söylediği sözler gündem oldu.

Sancak'ın o dönem, futbolun en büyük sorununun bahis şirketleri olduğunu söylediği görüldü.

Yine Sancak'ın hem Türk hem de dünya futbolunun başının bahis skandalıyla belada olduğuna da vurgu yaptığı bir diğer önemli detay oldu.

"FUTBOLUN BAŞINDA BAHİS OLAYLARI VAR: EN BÜYÜK SORUN BAHİS..."

İşte Sancak'ın konuyla ilgili yıllar önceki sözleri: