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    Bakasetas: Milli Takım'da Trabzonspor sayesinde kaptan oldum

    Bakasetas: Milli Takım'da Trabzonspor sayesinde kaptan oldum

    Trabzonspor orta saha oyuncusu Bakasetas, "Aldığım sorumluluklar bana çok yardımcı oldu. Bordo-mavili takımda bana özgüven aşıladılar" diyerek Milli Takım'da kaptan olma sürecini özetledi.
    • 30.09.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 09:31
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    Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Anastasios Bakasetas önemli açıklamalar yaptı.

    Yunan medyasından Sportfm'e konuşan tecrübeli futbolcu, "Yunanistan'da oynarken birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım ve daha komple bir oyuncu haline gelmek için uğraştım. AEK'da ve milli takımda bir kanat oyuncusu olarak görülüyordum ancak çizgide oynadığımda tam performans veremiyordum. Trabzonspor'a geldiğimde ise tam anlamıyla 'komple' bir oyuncu oldum. Bu kulübe geldiğimden beri düşünce tarzım çok değişti." diye konuştu.

    Bakasetas açıklamasının devamında; "Kaptanlık benim kafa yapımı çok değiştirdi. Trabzonspor'da ilk adımı attım ve Milli Takım'da o gelişimim yerini buldu diyebilirim." sözlerini sarf etti.

    Bakasetas: Milli Takım da Trabzonspor sayesinde kaptan oldum #1

    "Uluslar Ligi'nde Türkiye ile eşleşme ihtimalini düşünmedim"

    Uluslar Ligi'nde Türkiye ile eşleşme ihtimallerinin olduğunun hatırlatılması üzerine tecrübeli isim, "Uluslar Ligi'nde Türkiye ile eşleşme ihtimalini düşünmedim ve düşünmek istemiyorum. Gerçekleşirse çok özel bir maç olur." diyerek sözlerini noktaladı.

    Bakasetas: Milli Takım da Trabzonspor sayesinde kaptan oldum #2


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