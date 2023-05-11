Bakasetas'a Serie A'dan talip çıktı Trabzonspor'un yıldız orta sahası Anastasios Bakasetas için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A ekibi Bologna'nın talip olduğu Anastasios Bakasetas için bordo-mavililer bonservis bedelini belirledi.

Bordo-mavili formayı giydiği günden bu yana Trabzonspor'un en istikrarlı isimlerinden biri olan Anastasios Bakasetas'ın talipleri her geçen gün artıyor.

Edinilen son bilgilere göre Yunan orta saha oyuncusu için Çizme'den talip var.

Trabzonspor, Bakasetas için istenen teklifler gelmesi halinde bu transferde kolaylık sağlayacak. Diğer yandan Yunan futbolcu için teknik heyetin vereceği karar da merak konusu.

Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise önümüzdeki yıl sona erecek. Bu doğrultuda Trabzonspor yönetimi, 3 milyon euroya aldığı Bakasetas'ı çok daha yüksek bir bedelle elden çıkarmayı düşünebilir.

Bologna istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Bakasetas'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda Trabzonspor'un kapısının ise 7 milyon euroluk bir teklif ile çalınacağı bilgisine ulaşıldı. Ancak Karadeniz devinin bu öneriyi yetersiz bulduğu ve Bakasetas'ın satılması halinde en az 10 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi hedeflediği bildirildi.

Talibi çok

Öte yandan teknik direktör Nenad Bjelica'nın da olası bir satış öncesinde görüşü alınacak. Bu arada Bakasetas için tek talip Bologna değil.

İtalya'dan Fiorentina da deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 29 yaşındaki futbolcu için Almanya'dan Wolfsburg ile Portekiz'den Sporting'in de takipte olduğu bilgisine ulaşıldı.