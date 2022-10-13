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Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. maçında deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak.Peki Ballkani-Sivasspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?