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Ballkani - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, deplasmanda Ballkani ile mücadele edecek.
- 13.10.2022 - 11:08
- Güncelleme : 13.10.2022 - 11:51
UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yle konuk oluyor.
Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetecek.
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.
G Grubu'nda Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Ballkani: Frasheri, Dellova, Jashanica, Thaqi, Sinani, Lindon, Gripshi, Korenica, Krasniqi, Rrahmani, Cardoso
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Robin, Hakan, Njie, Gradel, Saba, Yatabare