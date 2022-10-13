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    Ballkani - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, deplasmanda Ballkani ile mücadele edecek.
    • 13.10.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 11:51
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    Ballkani - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yle konuk oluyor.

    Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetecek.

    Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.

    G Grubu'nda Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.

    Muhtemel 11'ler

    Ballkani: Frasheri, Dellova, Jashanica, Thaqi, Sinani, Lindon, Gripshi, Korenica, Krasniqi, Rrahmani, Cardoso

    Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Robin, Hakan, Njie, Gradel, Saba, Yatabare


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