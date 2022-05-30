Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor ile İstanbulspor, Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü ile Ümraniyespor normal sezonu ilk 2 sırada bitirerek Süper Lig biletini alırken, son takımın belli olmasına ise az kaldı.

Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli olacağı karşılaşmada; Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak.

Zorlu ve güçlü takımlarla karşılaşarak finale kalmayı başaran bu iki kulüp, nefesleri tuttu ve karşılaşmayı beklemeye başladı.

Bu iki takımın kıran kırana geçireceği maçı izlemek isteyenler, "Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.

Mücadelenin hangi saatte ve nerede oynanacağı henüz açıklanmazken, dev final TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Kazanan takım Süper Lig bileti alacak.