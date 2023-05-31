Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Ersan Parlatan oldu 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Bandırmaspor'da, Sami Uğurlu ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ersan Parlatan getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Yurt dışında görev aldı

45 yaşında Parlatan, Viktoria Berlin, Berliner Steinbach Haiger, Kickers Offenbach gibi takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.