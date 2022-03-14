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    Barcelona evinde farklı kazandı

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan İspanya'nın Barcelona takımı, ligde sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.
    • AA
    • 14.03.2022 - 05:42
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    Barcelona evinde farklı kazandı

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında oynanan karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Ferran Torres (Dk. 14- penaltıdan, Dk. 21), Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 27) ve Riqui Puig (Dk. 75) attı.

    La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

    PİQUE 600. MAÇINA ÇIKTI

    Öte yandan Barcelona'nın defanstaki tecrübeli ismi Gerard Pique, Katalan takımında 600. maçına çıktı.

    Barcelona'da 2008 yılından bu yana forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 397, Şampiyonlar Ligi'nde 122, Kral Kupası'nda 65, İspanya Süper Kupası'nda 16, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 3 ve Avrupa Süper Kupası'nda 2 maç oynadı.

    Galatasaray deplasmanda oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü NEF Stadı'nda oynanacak rövanşta ağırlayacak.

    Barcelona evinde farklı kazandı #1


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