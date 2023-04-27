Barcelona'da ekonomik sıkıntılar büyüyor: Barça TV kapanıyor Ekonomik sorunlar devam eden Barcelona'nın 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi 30 Haziran'da kapatacağı ifade edildi.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona'da ekonomik sıkıntılar sürüyor.

Katalonya radyosu RAC1'in verdiği habere göre Barcelona kulüp yönetimi 30 Haziran'dan itibaren Barça TV'nin yayınlarını durdurarak buradaki 120 ile 140 çalışanının işine son verecek.

Haberde son yıllarda ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'nın Telefonica şirketine sözleşmenin 30 Haziran'dan itibaren uzatılmayacağını duyurduğu bildirildi.

Barcelona'nın 14 çalışanıyla birlikte internetteki streaming platformu aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam etmeyi planladığı öne sürüldü.