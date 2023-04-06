Barcelona'yı deplasmanda farklı yenen Real Madrid kupada finale kaldı Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında konuk olduğu Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek final biletinin sahibi oldu. Evindeki 1-0'lık yenilginin rövanşını farklı galibiyetle alan Real Madrid'de Karim Benzema hat-trick yaptı.

AA

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona, deplasmanda 1-0 kazandığı yarı final ilk maçının rövanşında Real Madrid'i ağırladı.

Konuk ekip rövanşı 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Real Madrid'in ilk golü 45+1. dakikada gelişen bir kontratakta defansın hatasını iyi değerlendiren Vinicius'tan geldi.

İkinci yarıda Benzema şov vardı

Soyunma odasına 1-0 önde giden başkent temsilcisi ikinci yarıda 50. ve 58. (P) dakikalarda Karim Benzema ile bulduğu gollerle Nou Camp'ta ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük yakaladı.

Benzema, 80. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak kariyerinde ilk defa Nou-Camp Stadı'nda hat-trick yaptı.

Fransız futbolcu geçtiğimiz hafta sonunda da Valladolid karşısında 7 dakikada 3 gol atarak Real Madrid kulüp tarihinde ligde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu olmuştu.

Finalde rakip Osasuna

Kupanın yeni sahibi 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçında belli olacak.

Athletic Bilbao'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlar sonrasında eleyen Osasuna bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti.

Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.