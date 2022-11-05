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    Barış Alper Yılmaz: Çok farklı bir gece oldu benim için

    Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 05.11.2022 - 23:08
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    Barış Alper Yılmaz: Çok farklı bir gece oldu benim için

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.

    Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik derbi galibiyetini değerlendirdi.

    "Çok farklı bir gece oldu benim için"

    Barış Alper Yılmaz, "Uzun zaman oldu sahaya çıkmayalı. Böyle bir maçta beni sahaya sürdüğü için Okan Hoca'ya teşekkürler. Çok farklı bir gece oldu benim için. Takımı desteklemeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etkim oldu. Çok mutluyum." dedi.

    Barış Alper Yılmaz: Çok farklı bir gece oldu benim için #1

    "Güzel bir asist yaptım diyebilirim"

    Genç oyuncu, "Antrenmanlarda zaten hep çalışıyoruz. Maça da çok iyi hazırlandık. Bu maçın daha iyi olmasını bekliyorduk. Güzel bir asist yaptım diyebilirim." ifadelerini kullandı.

    Barış Alper Yılmaz: Çok farklı bir gece oldu benim için #2


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