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    Barış Alper Yılmaz: Golümü attım, çok mutluyum

    Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek lider olduğu maçın ardından, genç futbolcu Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.
    • 04.01.2023 - 22:48
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 22:52
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    Barış Alper Yılmaz: Golümü attım, çok mutluyum

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Mücadelede Galatasaray'ın golleri Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis'ten geldi. Ankaragücü'nün tek golünü Taylan Antalyalı kaydetti.

    Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 1 gol kaydettiği Ankaragücü maçının ardından konuştu.

    "Golümü attım, çok mutluyum"

    Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Barış Alper, "Çok güzel bir gündü. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Çok fazla ürettik ama bir türlü top girmedi. Golümü attım, çok mutluyum." ifadelerinde bulundu.

    Barış Alper Yılmaz: Golümü attım, çok mutluyum #1


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