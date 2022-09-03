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    Başakşehir Alanyaspor'u mağlup etti

    Başakşehir sahasında Alanyaspor'u 2-0 yenerek puanını 10'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.
    • 03.09.2022 - 21:11
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    Başakşehir Alanyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ve Alanyaspor karşı karşıya geldi.

    İlk 4 haftada 5 puan toplayarak sezona istenilen başlangıcı yapamayan Alanyaspor, Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyordu.

    Geçen haftayı BAY geçen Başakşehir ise maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturma peşindeydi.

    Karşılaşmada Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

    Başakşehir, Alanyaspor'u 2 golle geçti

    Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 23.dakikada Serdar Gürler'den geldi. 85.dakikada yeni transfer Philippe Keny'nin golü maç skorunu belirledi.

    Başakşehir Alanyaspor u mağlup etti #1

    Başakşehir, haftaya Beşiktaş deplasmanında

    İstanbul ekibi, liderlik koltuğuna otururken önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak.

    Maçtan puansız ayrılan Alanyaspor ise önümüzdeki hafta Ankaragücü'nü konuk edecek.

    Başakşehir Alanyaspor u mağlup etti #2

    Başakşehir Alanyaspor u mağlup etti #3

    Başakşehir Alanyaspor u mağlup etti #4


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