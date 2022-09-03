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Başakşehir Alanyaspor'u mağlup etti
Başakşehir sahasında Alanyaspor'u 2-0 yenerek puanını 10'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.
- 03.09.2022 - 21:11
Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ve Alanyaspor karşı karşıya geldi.
İlk 4 haftada 5 puan toplayarak sezona istenilen başlangıcı yapamayan Alanyaspor, Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyordu.
Geçen haftayı BAY geçen Başakşehir ise maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturma peşindeydi.
Karşılaşmada Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Başakşehir, Alanyaspor'u 2 golle geçti
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 23.dakikada Serdar Gürler'den geldi. 85.dakikada yeni transfer Philippe Keny'nin golü maç skorunu belirledi.
Başakşehir, haftaya Beşiktaş deplasmanında
İstanbul ekibi, liderlik koltuğuna otururken önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak.
Maçtan puansız ayrılan Alanyaspor ise önümüzdeki hafta Ankaragücü'nü konuk edecek.