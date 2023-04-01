Başakşehir, Ankaragücü'nü tek golle geçti

Süper Lig’de 27. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Tolunay Kafkas'ın ekibi Ankaragücü, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Bu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Başakşehir oldu. Böylelikle Tolunay Kafkas, ilk maçından mağlup ayrıldı.
Galibiyet golü Serdar'dan geldi
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Ankaragücü'nde ise Ali Sowe 58. dakikada penaltı vuruşunu kaçırdı.
Başakşehir 4 maç sonra kazandı
Ligde dört hafta sonra galip gelen Başakşehir puanını 44'e çıkardı. Ankaragücü 25 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek.