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Başakşehir bayrağı İstanbul Boğazı'na asıldı
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in turuncu-lacivertli bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 13:37
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.
BOĞAZ'DAKİ KÖPRÜLERE ASILDI
Her sezon şampiyon olan takımın bayrağının asıldığı gibi bu yılın şampiyonu Başakşehir'in de lacivert-turunculu bayrağı köprülerdeki yerini aldı.