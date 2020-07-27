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    Başakşehir bayrağı İstanbul Boğazı'na asıldı

    Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in turuncu-lacivertli bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 13:37
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    Başakşehir bayrağı İstanbul Boğazı'na asıldı

    Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.

    BOĞAZ'DAKİ KÖPRÜLERE ASILDI

    Her sezon şampiyon olan takımın bayrağının asıldığı gibi bu yılın şampiyonu Başakşehir'in de lacivert-turunculu bayrağı köprülerdeki yerini aldı.

    Başakşehir bayrağı İstanbul Boğazı'na asıldı #1

    Başakşehir bayrağı İstanbul Boğazı'na asıldı #2

    Başakşehir bayrağı İstanbul Boğazı'na asıldı #3

    Başakşehir bayrağı İstanbul Boğazı'na asıldı #4

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