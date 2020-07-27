Başakşehir bayrağı İstanbul Boğazı'na asıldı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in turuncu-lacivertli bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.

BOĞAZ'DAKİ KÖPRÜLERE ASILDI

Her sezon şampiyon olan takımın bayrağının asıldığı gibi bu yılın şampiyonu Başakşehir'in de lacivert-turunculu bayrağı köprülerdeki yerini aldı.