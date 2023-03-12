CANLI SKOR:Başakşehir 0 - 2 Beşiktaş Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Maç sonucu: Başakşehir 0-2 Beşiktaş

96' Maxim'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.

94' Arthur Masuaku'nun soldan ortasına Vincent Aboubakar kafayı vurdu. Top kaleci Volkan'ın üzerine gitti.

92' Joao Figueiredo'nun yay üzerinden yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.

89' Mert Günok'u önde gören Patryk Szysz uzaklardan denedi şansını ama top yandan auta gitti.

84' Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine Tayfur Bingöl oyunda.

82' Ceza sahasına gönderilen topta Okaka röveşata düşündü ama istediğini yapamadı.

73' Serdar Gürler'in sağdan ceza sahası içine gönderdiği topu Mert Günok kurtardı.

72' Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta Joao Figueiredo kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

71' Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Leo Duarte'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

70' Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Maxim oyuna giriyor. Redmond ve Salih çıktı.

66' Beşiktaş'ın sağdan kazandığı köşe vuruşunu Amir Hadziahmetovic ortaladı. Colley'in kafası yandan auta gitti.

65' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunu Joao Figueiredo kafayla kaleye gönderdi ama top üstten auta gitti.

62' Başakşehir'de Joao Figueiredo'nun attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

59' Ön alanda yapılan baskı sonucu kazanılan topu Gedson ortaladı. Redmond kale önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan gole izin vermedi.

55' Sol çaprazda topla buluşan Arthur Masuaku, yerden uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. Durum 2-0.

55’ Gol… Başakşehir 0-2 Beşiktaş (Masuaku)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Başakşehir 0-1 Beşiktaş

45' Onur Bulut'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nathan Redmond, gelişine vurdu. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

45' Nathan Redmond sağdan son çizgiye inip ortasını yaptı. Top doğrudan auta gitti.

45' Amir Hadziahmetovic'in doğrudan kaleye gönderdiği top üstten farklı şekilde auta gitti.

41' Danijel Aleksic'in ceza sahasına gönderdiği topta Joao Figueiredo kafayı vurdu. Kaleci Mert topu son anda kornere çeldi.

40' Tayyip Talha sedyeyle kenara geldi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Onun yerine Saiss oyunda.

38' Beşiktaş'ta Tayyip Talha bir sakatlık geçirdi ve kendini yere bıraktı.

34' Başakşehir'de Adnan Januzaj, Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.

33' Gedson Fernandes, Adnan Januzaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına gelirken, hakem pozisyonu VAR'dan inceliyor.

28' Patryk Szysz'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

27' Patryk Szysz'in soldan pasında Joao Figueiredo vuruşunu yaptı. Omar Colley'e çarpan top kornere çıktı.

17' Başakşehir'de Danijel Aleksic ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti.

15' Sağ çaprazda topla buluşan Vincent Aboubakar, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

15’ Gol… Başakşehir 0-1 Beşiktaş (Aboubakar)

13' Arthur Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topu Ahmed Touba son anda kornere çeldi.

7' Sağ taç çizgisi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu Adnan Januzaj ortaladı ama top doğrudan auta gitti.

6' Beşiktaş'ta Omar Colley, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

3' Volkan Babacan'ın savunma arkasına gönderdiği topu Patryk Szysz'den önce kaleci Mert uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.