Başakşehir - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına çıkıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'in konuğu olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya 3. sırada başlayacak.

Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

Eksikler

Beşiktaş'ta Welinton cezalı, Ghezzal'ın durumu ise belirsiz.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Eden Karzev'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Leo Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Biglia, Aleksic, Serdar, Januzaj, Okaka

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Maxim, Cenk Tosun, Aboubakar