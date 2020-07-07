Başakşehir-Denizlispor maçının ilk 11'leri

Lider Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Başakşehir, Denizlispor'u mağlup ederek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini koruyan Başakşehir'in 63 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan toplayabilen Denizlispor ise 32 puanla 13. sırada haftaya giriş yapıyor.

Sezonun ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Berdich, Sacko, Rodallega.