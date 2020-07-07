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Başakşehir-Denizlispor maçının ilk 11'leri
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 20:04
Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Başakşehir, Denizlispor'u mağlup ederek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini koruyan Başakşehir'in 63 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan toplayabilen Denizlispor ise 32 puanla 13. sırada haftaya giriş yapıyor.
Sezonun ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Berdich, Sacko, Rodallega.