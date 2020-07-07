Başakşehir-Denizlispor maçının muhtemel 11'ler

Lider Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Başakşehir, Denizlispor'u mağlup ederek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini koruyan Başakşehir'in 63 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan toplayabilen Denizlispor ise 32 puanla 13. sırada haftaya giriş yapıyor.

Sezonun ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

EPUREANU CEZALI

Başakşehir'de sarı kart cezalısı Alexandru Epureanu ile sakatlığı devam eden Azubuike karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yukatel Denizlispor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

Denizlispor: Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki Yavru, Murawski, Onazi, Aissati, Rodallega, Estupinan.