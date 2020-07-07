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    Başakşehir-Denizlispor maçının muhtemel 11'ler

    Lider Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 09:14
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    Başakşehir-Denizlispor maçının muhtemel 11'ler #1

    Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Başakşehir, Denizlispor'u mağlup ederek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini koruyan Başakşehir'in 63 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan toplayabilen Denizlispor ise 32 puanla 13. sırada haftaya giriş yapıyor.

    Sezonun ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

    EPUREANU CEZALI

    Başakşehir'de sarı kart cezalısı Alexandru Epureanu ile sakatlığı devam eden Azubuike karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Yukatel Denizlispor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

    Denizlispor: Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki Yavru, Murawski, Onazi, Aissati, Rodallega, Estupinan.

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