- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Başakşehir-Denizlispor maçının muhtemel 11'ler
Başakşehir-Denizlispor maçının muhtemel 11'ler
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 09:14
Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Başakşehir, Denizlispor'u mağlup ederek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini koruyan Başakşehir'in 63 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan toplayabilen Denizlispor ise 32 puanla 13. sırada haftaya giriş yapıyor.
Sezonun ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
EPUREANU CEZALI
Başakşehir'de sarı kart cezalısı Alexandru Epureanu ile sakatlığı devam eden Azubuike karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yukatel Denizlispor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
Denizlispor: Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki Yavru, Murawski, Onazi, Aissati, Rodallega, Estupinan.