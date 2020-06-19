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Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü yendi
- Haber Merkezi
- 19.06.2020 - 22:57
Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Ankaragücü'ne konuk oldu.
Turuncu-lacivertliler, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Maçtan notlar:
ANKARAGÜCÜ ÖNE GEÇTİ
10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
ALEKSİC SKORU 1-1 YAPTI
59. dakikada sol çaprazdan rakip ceza sahasına giren Robinho'nun şutu kaleci Friedrich'ten döndü; topu önünde bulan Aleksic net bir gol vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1.
VİSCA 3 PUANI GETİRDİ
73. dakikada Aleksic'in pasında rakip ceza sahası yayının içinde topla buluşan Visca, yerden sert ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu: 1-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı konuk ekip kazandı.
HAFTAYA RAKİP GALATASARAY
Bu galibiyetin ardından puanını 59'a yükselten Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, ev sahibi Ankaragücü ise 24 puanla kendisine 17. sırada yer buldu.
İstanbul ekibi, önümüzdeki hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.