Başakşehir, evinde kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir ile Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazandı.

İstanbul ekibi iki golle kazandı

Galibiyeti getiren goller; 57. dakikada Deniz Türüç ve 66. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

Başakşehir'den üst üste ikinci galibiyet

Bu sonuçla beraber Galatasaray'a karşı aldığı 7-0'lık ağır mağlubiyetin ardından çıktığı 2 lig maçından da 3 puanla ayrılan Başakşehir puanını 30'a yükseltirken, ligdeki üst üste ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor 16 puanda kaldı.

Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken, Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.