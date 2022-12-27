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    Başakşehir, evinde kazandı

    Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
    • 27.12.2022 - 19:24
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    Başakşehir, evinde kazandı

    Süper Lig'in 16. haftasında Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir ile Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor karşı karşıya geldi.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazandı.

    İstanbul ekibi iki golle kazandı

    Galibiyeti getiren goller; 57. dakikada Deniz Türüç ve 66. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

    Başakşehir, evinde kazandı #1

    Başakşehir'den üst üste ikinci galibiyet

    Bu sonuçla beraber Galatasaray'a karşı aldığı 7-0'lık ağır mağlubiyetin ardından çıktığı 2 lig maçından da 3 puanla ayrılan Başakşehir puanını 30'a yükseltirken, ligdeki üst üste ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor 16 puanda kaldı.

    Başakşehir, evinde kazandı #2

    Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

    Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken, Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Başakşehir, evinde kazandı #3

    Başakşehir, evinde kazandı #4

    Başakşehir, evinde kazandı #5


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