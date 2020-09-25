Başakşehir, Fatih Karagümrük'e de yenildi

Son şampiyon Başakşehir, Hatayspor ve Galatasaray'ın ardından Fatih Karagümrük'e yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini Roco ve Sabo kaydetti.

Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

İLK GOL ROCO'DAN GELDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Beşiktaş'tan transfer edilen Enzo Roco ile 90. dakikada Sabo attı.

İRFAN CAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan deplasman ekibinde İrfan Can Kahveci, 69 ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Karagümrük 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7 yaparken, Başakşehir ise hiç beklemediğ bir sezon başlangıcıyla 3'te 0 yaptı ve puansız kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir evinde Göztepe'yi konuk edecek, Karagümrük ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.